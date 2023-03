St. Gallen: In der Mini-WG wird gefurzt

Seit Donnerstag letzter Woche sitzen drei Ostschweizer in einem Auto. Wer bis Sonntagabend sitzen bleibt, hat die Chance, das Auto zu behalten. Ob man das überhaupt will, nachdem darin so viel gefurzt wurde, wird sich zeigen.

Hier kannst du das Furzkonzert miterleben. Radio FM1

Darum gehts Vom 16. bis 26. März wird in der Shopping-Arena in St. Gallen die Mini-WG ausgesessen.

Zu Beginn sassen fünf Personen im Auto, seit Samstag sind es noch drei.

Eine Person darf am Schluss das Auto behalten.

Ihre Plätze scheinen alle schon markiert zu haben: Hauptthema im Auto ist das Furzen.

Fünf Personen, elf Tage, Dutzende Fürze, ein Auto – das ist die Mini-WG, die sich derzeit in einem Kombi in der Shopping-Arena eingerichtet hat. Wer bis Sonntag 14 Uhr im Auto sitzen bleibt oder dann von der Community am meisten Stimmen erhält, darf den Kia Ceed behalten. Das Projekt heisst Mini-WG, nachdem 2015 fünf Personen für ein Wettsitzen in einem Mini sassen. Nach 13 Tagen sassen nur noch die legendären Rheintaler Monika und Hampi im kleinen Auto. Als man Hampi 5000 Franken anbot, überliess er das Auto Monika.

1 / 5 Im Auto sitzen von links: David (31) aus Jona SG, Daniel (37) aus Oberegg AI und Nicole (49) aus Lutzenberg AR. Screenshot Die drei haben viele Fans. Auch ganz Junge, welche die Situation der Mini-WG mit Spielzeug nachgestellt haben. Radio FM1 Ein Highlight für die Autositzer am Donnerstagabend: Der Besuch der Guggenmusik Wolfs-Hüüler, bei denen Daniel dabei ist. Screenshot

In der aktuellen Ausgabe wird nicht bis zum bitteren Ende im Auto gesessen, sondern quasi eine Olma lang – also elf Tage von Donnerstag, 16. März bis Sonntag, 26. März. Zu Beginn waren fünf Personen im Auto. Am Samstagmorgen hat Martin (43) das Auto wegen Schlafmangels verlassen. Am Nachmittag ist dann Rahel (26) ausgestiegen, weil sie dringen auf die Toilette musste – die Bewohnenden dürfen nur alle vier Stunden aufs Töpfchen. Rahel wollte offenbar das Auto nicht als ihres markieren. Das hätte allenfalls eine Strategie sein können, um die Konkurrenz zu vergrämen.

«Bitte dosierter furzen»

Die übrig gebliebenen Autositzer scheinen eine andere Taktik zu haben: Sie furzen, was das Zeug hält. Die Schuld geben sie dem Essen, welches sie jeweils im Auto zu sich nehmen müssen. Zum Beispiel Linsensuppe. Am Sonntag liefern sich die Daniel (37) und David (31) ein regelrechtes Furz-Duell. Einer nach dem Anderen entlässt überschüssiges Gas aus seinem Körper (siehe Video oben). Nachdem David einen ganz fiesen Furz loslässt, wird es Nicole (49) zu viel. «Boah, das war übertrieben. Bitte dosierter furzen», sagt sie. «Das ist ja nicht mehr anständig.» David hat kein Problem damit: «Du kannst ja aussteigen, wenn es dir nicht passt», sagt er zur Konkurrentin. Doch diesen Gefallen tut sie ihm nicht. «Da kann alles passieren. Ich bleibe», sagt Nicole.

Onlyfans mit Banane

Zur Abwechslung gibt es für die Teilnehmenden Gewinnspiele. Am Donnerstag gewann David ein Candle-Light-Dinner mit Realitystar Belly aus Rapperswil-Jona SG. Romantisch war das kaum, zumal das Dinner mitten in der Shopping-Mall stattfand. Zudem hatte man den Eindruck, dass sich David fast mehr fürs Essen, als für sein Gegenüber interessierte. Das wundert hingegen kaum, wurde doch im Auto stundenlang über das fade Essen in der Mini-WG gemotzt. Linsensuppe und vegetarische Gerichte kamen bei den Bewohnenden überhaupt nicht gut an.

Ein Thema konnte David doch noch begeistern: Onlyfans. Belly mache dort jeden Monat 8000 bis 14’000 Franken Umsatz. Später im Gespräch mit den WG-Gspänli meint David, er werde das auch ausprobieren. Man werde dort sehen, wie er eine Banane isst, sagt er scherzhaft. Ob der damit ein Vermögen machen wird, bleibt offen. Eine andere Geschäftsidee, welche die drei Bewohnenden im Auto entwickelten: der Furz in der Flasche. Dieser könnte an Hardcore-Fans der Mini-WG verkauft werden. Von denen gibt es einige – im Youtube-Chat tauschen sie sich ständig mit den Insassen des Autos aus.

Furzende Angestellte

Am Freitagmittag wird erneut über Geschäftsideen diskutiert. «Ab nächster Woche könnt ihr uns auf Onlyfans besuchen», scherzt David. «Also dich gibt es da vielleicht bald wirklich», sagt er im Spass zu Nicole. «In die Dose furzen mit Nicole», ist sein Vorschlag für das Onlyfans-Profil der Lutzenbergerin. Diese erzählt darauf, dass jemand durch «in die Dose furzen» reich geworden sei. Das wäre ein besseres Geschäftsmodell. «Aber das Problem ist, dafür furze ich viel zu wenig», so Nicole. Dafür hat David eine Lösung: «Kannst ja uns anstellen, mich und Daniel.»

Durch diese heiteren Gespräche scheint es den drei nie langweilig zu werden. Bis Sonntag 14 Uhr müssen sie noch durchhalten. Dann stellt sich heraus, wer den Kia Ceed im Wert von 37’000 Franken gewinnen wird.

Wer ist dein Favorit? Natürlich Nicole. Klar David. Daniel wird gewinnen. Muss erst Mal reinschauen und mir ein Bild von den drei machen. Bin unschlüssig.

Ostschweiz-Push

Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.

Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.