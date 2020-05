Aktualisiert 06.05.2020 14:44

Antennen-Rückbau

In diesem Dorf haben Swisscom-Kunden ein Jahr lang kein Handynetz

In Schüpfen BE wurde die Handyantenne der Swisscom abgebaut. Die Kunden wurden 10 Tage zuvor per Brief informiert. Nun sollen sie mindestens 12–18 Monate ohne Mobilfunknetz auskommen. Das sorgt für Ärger.

von Simon Ulrich

Darum gehts Die Mobilfunkanlage in Schüpfen wurde am 20. April ausser Betrieb genommen.

Betroffene wurden von der Swisscom zehn Tage vorher ins Bild gesetzt.

Der Leistungsabbau ist gerade in Corona-Zeiten ärgerlich.

Der genaue Abbruchtermin sei kurzfristig bekannt geworden, sagt die Swisscom.

Christine R.* (68) fiel aus allen Wolken, als sie in der Mitteilung der Swisscom vom 9. April die folgenden Zeilen las: «Ab dem 20. April 2020 wird der Betrieb der Mobilfunkanlage am Standort Bernstrasse in 3054 Schüpfen eingestellt.» Grund sei ein Bauvorhaben des Grundeigentümers. Die Folge: Das Telefonieren in Gebäuden sei fortan nur noch «eingeschränkt oder nicht mehr möglich», das Internet stehe «nicht mehr oder nur mit reduzierter Geschwindigkeit zur Verfügung». Auch im Freien sei mit Einschränkungen zu rechnen. Eine Verbesserung der Situation scheint nicht in Sicht: «Trotz intensiver Bemühungen steht Swisscom zurzeit noch kein passender Ersatzstandort zur Verfügung», heisst es im Schreiben weiter. Betroffen ist vor allem der Dorfkern der Seeländer Gemeinde.

«Ich dachte erst an einen Aprilscherz», sagt R. zu 20 Minuten. Nachdem sie das Schreiben gelesen hatte, legte sie es erst einmal beiseite und wartete ab. Und tatsächlich: «Ab dem 20. April konnten ich und mein Partner zu Hause weder telefonieren noch SMS empfangen.» Auch Anrufe über das private WLAN-Netz könnten kaum Abhilfe schaffen: «Falls überhaupt eine Verbindung zustande kommt, wird sie dauernd unterbrochen und durch Piepstöne gestört.» Um zu telefonieren, müssten sie sich daher nach draussen begeben.

«Kommunikation nicht Sache der Gemeinde»

Derlei Einschränkungen seien in Corona-Zeiten, wo alle auf Homeoffice und Videokonferenzen angewiesen sind, besonders ärgerlich, meint die Schüpfenerin. Sie selbst gehöre mit ihren 68 Jahren zudem einer Risikogruppe an und müsse zwingend zu Hause bleiben. «Das macht die Situation umso schwieriger für mich.»

Die Swisscom habe die betroffenen Einwohner zwar sehr kurzfristig über den Rückbau der Mobilfunkanlage in Kenntniss gesetzt, sagt R. Doch weil die Antenne aufgrund eines Bauvorhabens demontiert wurde, stehe auch die Gemeinde in der Pflicht: «Sie hätte uns frühzeitig informieren müssen.»

Wie es bei der Gemeinde Schüpfen auf Anfrage heisst, war die Mobilfunkanlage der Swisscom auf dem Silo der Landi installiert. Weil die Grundeigentümerin das Gebäude abreissen lässt und eine Tankstelle mit Shop bauen wird, musste die Antenne weichen. Den Vorwurf, ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen zu sein, weist die Gemeinde zurück. Es handle sich um das Vorhaben einer privaten Unternehmung, betont Gemeindeschreiber Patrik Schenk: «Die Kommunikation dieses Leistungsabbaus ist daher nicht Sache der Gemeinde, sondern der Swisscom.» Im Übrigen sei der Gemeinde das Datum des Rückbaus «ähnlich kurzfristig» mitgeteilt worden.

Keine Entschädigung vorgesehen

Auf die Frage, warum die betroffenen Kunden nicht früher über den Rückbau der Mobilfunkanlage informiert worden seien, schreibt die Swisscom: «Weil der genaue Abbruchtermin, auch aufgrund der ausserordentlichen Lage, erst kurzfristig bekannt wurde.» Mittlerweile sei jedoch ein Ersatzstandort gefunden und das Baugesuch bereits eingereicht worden. Bis die Schüpfener wieder ans Handynetz angeschlossen sind, brauchen sie allerdings viel Geduld: «Ohne Einsprachen rechnen wir zurzeit mit einem Unterbruch von ca. 12 bis 18 Monaten», so Sprecherin Sabrina Hubacher.

Die Swisscom habe geprüft, ob für diese Zeit ein Provisorium errichtet werden könne. «Da ein Provisorium aber das gleiche Bewilligungsverfahren durchlaufen müsste wie ein regulärer Ersatzstandort, konnte dies nicht realisiert werden» , erklärt Hubacher. Auch eine temporäre Anlage in Form eines Containers mache wenig Sinn, da ein solcher nur für sehr kurze Zeit im Einsatz stehen dürfe. Stattdessen habe die Swisscom im Rahmen des Möglichen «flankierende Massnahmen» ergriffen, also benachbarte Mobilfunkstandorte im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten leicht angepasst.