Kinostarts Dezember 2022: In diesem Drama kann ein Grosi den Tod voraussehen

In einem Drama stehen Intrigen in Tahiti im Mittelpunkt.

«Was man von hier aus sehen kann»

Selma (Corinna Harfouch) hat mit hellseherischen Fähigkeiten zu kämpfen, denn sie kann den Tod voraussehen. Sobald sie von einem Okapi träumt, ist sicher, dass am nächsten Tag jemand im Dorf stirbt. Das Problem: Selma weiss nie, wen es treffen wird.

Sie hält die Dorfgemeinschaft also in Atem: Während ihre Enkelin Luise (Luna Wedler) sich seit ihrer Kindheit vor tragischen Ereignissen fürchtet, wähnen sich die Dorfbewohnerinnen und -bewohner ständig in Gefahr – bald wird klar, dass alles zusammenhängt.