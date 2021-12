Falsche Weihnachtsgrusskarte : In diesem Fall trifft Donald Trumps Fake-News-Vorwurf zu

In den sozialen Medien kursiert eine gefälschte Weihnachtsgrusskarte, die den Ex-Präsidenten in einem wenig schmeichelhaften Anzug zeigt.

Trumps Domizil Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, wurde auf der Grusskarte scherzhaft als «Weisses Haus des Winters» bezeichnet.

Donald Trump in einem Anzug, der einen Penis formt.

Seit Montag kursiert in den sozialen Netzwerken eine seltsame Weihnachtsgrusskarte mit der Unterschrift von Donald Trump. Nichts passt in diesem Bild: Die Form des Kostüms des Ex-Präsidenten erinnert an einen riesigen Penis, der auf den Schlitten des Weihnachtsmanns und seine Rentiere ejakulieret, Mar-a-Lago wird als «Weisses Haus des Winters» bezeichnet und der Ex-Präsident zeigt ein relativ unfeierliches Gesicht, wie «20 Minutes» schreibt. Viele Internetnutzer haben die Grusskarte massenhaft geteilt, weil sie glauben, dass es wirklich das Werk von Donald Trump war.