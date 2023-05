Kinostarts Mai 2023 : In diesem Femizid-Krimi kommt das Ermittlungsteam an seine Grenzen

In einem französischen Krimi soll ein Femizid aufgeklärt werden.

Die Manga-Reihe «Saint Seiya» kommt als Live-Action-Film auf die Leinwand.

Im zehnten «Fast & Furious»-Teil gibts einen besonderen Gastauftritt.

«La nuit du 12»

Es ist die Nacht vom 12. Oktober, Clara (Lula Cotton-Frapier) hat gerade noch für ein Video an ihre Freundin in die Kamera gelacht, doch der Heimweg von einer Party endet für sie tödlich. Jemand schüttet Benzin über die 21-Jährige und zündet sie an. Wer steckt hinter der Tat? Der Kommissar Vivès (Bastien Bouillon) soll den Femizid mit seinem Team aufklären.

Verdächtige gibt es viele, auch Claras frühere Dates und Partner werden befragt. Einige der Männer sprechen abschätzig über Clara und die Intimität, die sie mit ihr hatten. Die Verhöre geben immer neue Rätsel auf und das Team um Vivès verstrickt sich ständig in neue Fährten.

Die Vorlage zum Film

Pauline Guénas Sachbuch «18.3 – Une Année à la PJ» lieferte als wahre Geschichte die Vorlage zum Film. Die Autorin verbrachte dafür ein Jahr bei der Kriminalpolizei in Versailles. Daran hat Regisseur Dominik Moll vor allem eins fasziniert: «In dem Buch steht, dass jeder Ermittler eines Tages auf ein Verbrechen trifft, das mehr schmerzt als die anderen», sagt der Regisseur in einem Statement zum Film.

«Aus einem unerklärlichen Grund bleibt es wie ein Splitter stecken, sodass die Wunde sich immer wieder infiziert.»

Männer als Verdächtige und Ermittler

Im Kern lässt Moll seinen Krimi um das Thema Gewalt von Männern an Frauen kreisen und stellt die Frage, wie diese Fälle nachhaltig verhindert und bekämpft werden sollen. Dabei beleuchtet Moll auch, welchen Einfluss Geschlecht auf die Polizeiarbeit hat.

Laut dem Regisseur ist die Kriminalpolizei fast ausschliesslich männlich besetzt: «Was geht im Kopf dieser Männer vor, die Verbrechen an Frauen untersuchen, die ihre Töchter, Lebensgefährtinnen, Freundinnen oder Schwestern sein könnten? Wie betrachten sie die Verdächtigen? Und die Opfer? Was bewegt das in ihnen?»

Dass die neue Polizeikollegin Nadia eine andere Perspektive in Vivès’ Team bringt, spielt dabei eine wichtige Rolle: «Sie hinterfragt eine Welt, in der Männer Verbrechen begehen und Männer versuchen, die Verbrechen zu lösen», so Moll.



«Knights of the Zodiac»

Die Manga-Reihe «Saint Seiya» von Masami Kurumada kommt als Live-Action-Film auf die Leinwand. Der Waisenjunge Seiya (Mackenyu) hält sich mit Strassenkämpfen über Wasser und setzt dort plötzlich mystische Kräfte frei.

Damit ändert sich alles, denn er gerät in ein uraltes Spannungsfeld: Es geht um die junge Frau Sienna (Madison Iseman) – sie ist die wiedergeborene Version der Göttin Athene und wird von dunklen Mächten bedroht. Seiya lernt, dass es seine Lebensaufgabe ist, Ritter zu sein: Gemeinsam mit vier anderen soll er die Göttin beschützen. Hilfe gibts unter anderem von Mylock (Mark Dacascos) als Mentor.

Herausforderungen für Mackenyu

Umgesetzt wurde die Film-Adaption von Tomasz Bagiński. Für Mackenyu, der die Hauptrolle spielt, war der Job auf verschiedenen Ebenen tricky: Die Rüstung, die er tragen musste, wog über zwanzig Kilo.

Auch sprachlich wagte sich Mackenyu auf neues Terrain: «Es war definitiv eine grosse Herausforderung für mich, eine Rolle auf Englisch zu spielen, weil ich normalerweise in Japan drehe», erklärt er gegenüber «Movieweb».

Das sagt Madison Iseman

Wie Madison Iseman bei «Cinema Blend» erklärt, sei es der Crew wichtig gewesen, die Geschichte so zugänglich wie möglich zu erzählen, damit auch all jene, die die Manga-Reihe nicht kennten, folgen könnten.

Ausserdem erzählt sie: «Ich hoffe, die Leute sind offen dafür, ihre Vorstellungskraft zu benutzen, denn es ist eine Sage, es ist Magie, es ist Fantasie, und manchmal sagt man ein paar verrückte Worte und Dinge, von denen man hofft, dass sie für die Leute Sinn ergeben.»



«Fast X»

Im zehnten Teil der «Fast & Furious»-Reihe stellt sich Dominic Toretto (Vin Diesel) seinem Gegenspieler Dante (Jason Momoa). Der Sohn eines brasilianischen Drogenbarons will Dom und seine Familie zerstören. Bisher konnte diese sich stets gegen die Gegner behaupten – wird das auch bei diesem Bösewicht klappen?

In «Fast X» gibt es einen besonderen Gastauftritt: Paul Walkers Tochter Meadow wird in einer Nebenrolle zu sehen sein. Auf Instagram schreibt sie, dass sie auf dem Set aufgewachsen ist und in die Fast-Familie hineingeboren wurde: «Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dabei sein darf.»

