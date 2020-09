Das Multiplayer-Action-Zauberspiel gibt dem Spieler eine immense Bewegungsfreiheit, vertikal wie horizontal. Mithilfe von Runen kann man fliegen, teleportieren, höher springen und sogar unsichtbar werden. Die Magier-Handschuhe bieten sechs verschiedene Zauber: Feuer, Wind, Gift, Blitze, Eis und Erde. Alle haben verschiedene Vor- und Nachteile: Erdmagie ist am Boden effektiver, während Windattacken in der Luft wirksamer sind.

Battle Royale wie Kaviar auf Plastikteller

Es spielt sich daher tatsächlich so episch, wie es sich anhört. Doch der Überfluss an explosiver Magie sorgt schon mal für hektisches Chaos. Dafür will der Entwickler Proletariat später, nach grosser Fan-Anfrage, einen Team-Modus nachlegen. Ähnlich dem Deathmatch in anderen Spielen. Dieser soll den E-Sport-Ansprüchen gerecht werden.

Die E-Sport-Redaktion konnte das Game bereits anspielen und Eindrücke für euch gewinnen. Wer also zuerst mal Gameplay in Aktion sehen will, schaut sich am besten das Video oben an. Das Fazit der Redaktion: Das abwechslungsreiche Gameplay und die Zauberduelle begeistern und bieten viel Action. Noch fehlen aber die abwechslungsreichen Spielmodi, wie sie etwa «Overwatch» bietet. Dass es bei «Spellbreak» derzeit nur einen Battle-Royale-Modus gibt, ist darum wie Kaviar aus Plastiktellern zu essen.