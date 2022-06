«Diablo Immortal»: In diesem Game zahlst du bis zu 100’000 Franken für deine Spielfigur

Was überrascht ist nicht der Fakt, dass ein Smartphone-Game solche Funktionen anbietet. Das ist auch Nicht-Gamerinnen und Gamern bekannt. Solche Game-Apps bieten gezielt Mikrotransaktionen an, um möglichst viel Geld herauszuholen. In diesem Fall ist jedoch die Menge an Geld, um seinen virtuellen Charakter maximal aufzurüsten, exorbitant hoch.