Her Majesty’s Prison Wandsworth : In diesem Gefängnis warten Lärm, Drogen und Gewalt auf Boris Becker

Ein britisches Gericht hat Tennis-Legende Boris Becker (54) zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt. Er dürfte zunächst ins Wandsworth Prison kommen, wo ihn knallharte Wärter, eine kleine Zelle und zweifelhafte hygienische Verhältnisse erwarten.

Mindestens 15 Monate seiner 2,5 Jahre dauernden Haftstrafe wird Boris Becker in Grossbritannien absitzen müssen, wenn seine Berufung gegen das am Freitag gefällte Urteil scheitert. Wahrscheinlich ist, dass Becker ins berüchtigte Wandsworth Prison kommt, das zweitgrösste Gefängnis Englands.

Insassen teilen sich kleine Zellen

Der Aufenthalt in Wandsworth dürfte alles andere als angenehm sein. So sind etwa die Wärter für ihre harte Gangart bekannt – wohl auch wegen Unterbesetzung des Personals. Zudem ist der Lärmpegel in der Vollzugsanstalt hoch: Durch die Korridore verbreiten sich Schreie und Rufe ungefiltert im Raum. Die oft nur 6,5 Quadratmeter grossen Zellen müssen sich häufig zwei Gefangene teilen. Ausserdem sei das Essen von fragwürdiger Qualität und die WCs teils total versifft, wie der Journalist Chris Atkins nach einem rund achtmonatigen Aufenthalt in einem Buch schrieb.