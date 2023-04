Murten FR: In diesem Geschäft wird künftig vier Tage gearbeitet – bei 100 Prozent Lohn 

Weniger Umsatz, mehr Qualität

Obwohl die Mitarbeitenden ab Juni einen Tag weniger arbeiten müssen, bekommen sie weiterhin den vollen Lohn. Egger ist überzeugt, dass sich die finanzielle Einbusse in Form einer Qualitätssteigerung auszahlt, komme er doch nur so an die besten Leute heran. Die Kundschaft verlange Beratung durch Profis – und nicht durch Quereinsteiger: «Wenn ich das nicht mehr bieten kann, bestellt die Kundschaft im Internet oder wechselt zu einem Mitbewerber. So weit will ich es nicht kommen lassen.»