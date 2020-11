In diesem Haus lebten fast nur unverheiratete Frauen

In der Nähe der englischen Gemeinde Lympstone in Devon, England steht ein aussergewöhnliches Haus aus dem 18. Jahrhundert. Das Haus, das 16 Seiten hat (und damit praktisch rund ist) wurde von den unverheirateten Cousinen Jane und Mary Parminter erbaut, nachdem die beiden von einer jahrelangen Europa-Rundreise zurückkehrten.

Jane war die Tochter eines vermögenden Weinhändlers in Devon. Nach dem Tod ihres Vaters 1784 plante Jane eine Rundreise durch Europa, wie es für die Upper Class in England damals üblich war. Mit dabei: Ihre invalide Schwester Elizabeth, Cousine Mary und eine weitere Freundin.

Ein Haus als Souvenirlager

Während mehreren Jahren erkundeten die Frauen Frankreich, Italien, Deutschland, die Schweiz und vermutlich auch Spanien und Portugal, bevor sie 1795 nach England zurückkehrten. Dort angekommen entschlossen sich die Cousinen Jane und Mary, ein Haus zu bauen – ein Haus, das sie an ihre Reise erinnern sollte und ein Platz für all die Souvenirs, die die Frauen mitgebracht hatten.

Von Raum zu Raum der Sonne nach

200 Jahre nur von Frauen bewohnt

Jane Parminter starb 1811 und wurde bei der kleinen Kapelle begraben, die an das Land der Cousinen grenzt. Mary lebte bis zu ihrem Tod 1849 weiterhin in «A la Ronde». In Marys Testament wurde spezifisch erwähnt, dass das Haus nur an «unmarried Kindswoman», also unverheiratete weibliche Verwandte vererbt werden darf.