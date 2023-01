Italienische Gemeinde Sambuca versteigert Häuser für zwei Euro

1 / 6 Wer schon lange davon träumt, in Italien das «Dolce Vita» zu leben, könnte sich diesen Wunsch zum Beispiel im sizilianischen Dörfchen Sambuca erfüllen. Instagram/houses_in_sambuca Mit wunderbarer Sicht auf den nahe gelegenen Lago Arancio und nur zwanzig Minuten Weg bis an den nächsten Strand bietet Sambuca das volle Italien-Paket. Instagram/houses_in_sambuca Die Gemeinde versteigert diverse Immobilien bereits ab einem Startpreis von zwei Euro. imago images/Hans Lucas

Das altehrwürdige Haus mitten im lauschigen sizilianischen Dörfchen dürfte für viele Leute den Wohntraum schlechthin darstellen. Der italienische Ort Sambuca di Sicilia bietet seit Jahren unzähligen Einwanderern genau diese Gelegenheit – für vergleichsweise wenig Geld.

20 Minuten bis zum Strand

Die Lage der Gemeinde, die vor ihrer Umbenennung durch Mussolini noch Sambuca Zabut hiess, könnte besser fast nicht sein: Im Nordwesten der Insel Sizilien gelegen bieten die Häuser des Dorfes einen wunderbaren Blick auf den nahe gelegenen See Arancio. Bis an den nächsten Strand sind es nur rund 20 Minuten, und auch die Fahrt in die nahe gelegene Stadt Palermo nimmt keine Stunde in Anspruch.

2016 gewann der Ort die Auszeichnung als schönstes Dorf in Italien – trotzdem waren die letzten Jahre nicht leicht für Sambuca. Es fehlte an Arbeitsplätzen, weswegen viele junge Leute den Ort verliessen. Dieser Exodus befeuerte einen Teufelskreis, viele Gebäude verfielen nach und nach. Doch in den letzten Jahren hat sich das geändert – nicht zuletzt dank einer Immobilien-Initiative, die die Gemeinde gestartet hat.

Denn im malerischen Dörfchen werden einzelne Häuser versteigert – das Startgebot liegt dabei bei zwei Euro. Einzige Bedingung: Die Immobilien sollen von ihren neuen Besitzern wieder hergerichtet werden. Eine, die von diesem Angebot profitiert hat, ist die US-Amerikanerin Meredith Tabbone. Sie ersteigerte 2019 für 5555 Euro ein Haus in dem Dorf, aus dem ihr Urgrossvater stammte. Nach dem Kauf des Nachbarhauses legte sie die beiden Gebäude zusammen und brachte diese auf Vordermann. Auf ihrem Instagram-Kanal dokumentiert die Amerikanerin die Fortschritte der Bauarbeiten an den Häusern.

Haus für 165’000 Euro renoviert

Die Renovierungsarbeiten laufen noch, doch schon heute kann sich das Haus von Tabbone sehen lassen. Sie liess Wände entfernen, Decken sanieren und Treppen erneuern, stattete das Dach mit Solarzellen aus und liess eine neue Badewanne und eine Sauna einbauen. Kostenpunkt für den sizilianischen Wohntraum: insgesamt 165’000 Euro. Damit liegt das Projekt der US-Amerikanerin kostenmässig über dem Durchschnitt. Wie Focus online schreibt, kostet die Renovation eines Hauses in Sambuca meist um die 100’000, aber fast immer unter 150’000 Franken.

Dass das lauschige sizilianische Dörfchen durch die Zuwanderer seinen Charme verliert, glaubt Tabbone aber nicht. Die italienischen Bewohner überwiegen weiterhin und zelebrieren die sizilianische Lebensart. «Kurze Gespräche mit Nachbarn sind unmöglich – man ‹muss› reinkommen, dann gibt es Wein, Brot, Früchte und einen Espresso.»

Unzuverlässiges Gesundheitssystem

Laut der US-Amerikanerin spreche viel für einen Neustart in Sizilien. «Es ist wie alles Schwere im Leben: Wer auf perfekte Bedingungen wartet, wartet ewig. Sobald man anfängt, ergibt sich der Rest.» Die restlos perfekte Idylle herrscht auf Sizilien dann aber doch nicht: Weil die medizinischen Einrichtungen oft veraltet sind und als korrupt gelten, reisen viele Sizilianer für Operationen nach Rom oder Mailand. Wer also seinen Lebensabend in Sambuca verbringen will, sollte auch genug Geld für seine Gesundheit budgetieren.