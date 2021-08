In diesem italienischen Dorf gibts Häuser für einen Euro

Wenn du nur einen Euro oder umgerechnet etwa einen Franken in deinem Portemonnaie hast, kannst du in Italien Hausbesitzer oder Hausbesitzerin werden. Und zwar im charmanten italienischen Dorf Maenza, das etwa eineinhalb Stunden von Rom entfernt liegt. Hunderte alte Steinhäuser werden laut «CNN» in den kommenden Monaten zum Verkauf angeboten.