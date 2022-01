Modetrend 2022: Tumblr Girl und Twee sind in diesem Jahr angesagt

Zooey Deschanel als Stilikone

Es gibt aber auch jüngere Beispiele von dem Musikgenre: Zooey Deschanels Band She & Him spielt beispielsweise vorwiegend Twee-Songs. Der Song « Why Do You Let Me Stay Here » wird aktuell auf Tiktok für die meisten Videos verwendet, die sich um den Twee-Style drehen . Dazu gehören auch Rückblicke von Millenials, wie sie sich früher im Stil von Zooey Deschanel & Co. gekleidet haben: