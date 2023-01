In Uri leben Velo- und Töfflifahrer am gefährlichsten

Am 10. Juli 2021 kommt es in Altdorf (UR) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem elfjährigen Velofahrer.

Die Zahlen zeigen: Fussgänger leben in Genf am gefährlichsten, Velo- und Töfffahrer in Uri.

Was bisher als trockene Tabelle daherkam, ist jetzt für jede und jeden in Form einer Karte mit diversen Filtermöglichkeiten und anschaulichen Diagrammen verfügbar: Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat Mitte Dezember ein interaktives Dashboard mit allen Verkehrsunfällen veröffentlicht, welche die Polizei registriert hat und bei denen Menschen verletzt wurden.

So lässt sich etwa aus der Karte herauslesen, wie viele Verkehrsunfälle pro 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner in den einzelnen Kantonen passiert sind. Die Daten sind für die Jahre 2011 bis 2021 ersichtlich. 20 Minuten hat einige Zahlen aus dem Jahr 2021 genauer angeschaut.

In Genf ist es für Fussgänger am gefährlichsten

Velofahrer müssen in Uri aufpassen

Auch bei Töfflis und Töffs Uri auf Platz 1

Auch beim Parkieren kommen Personen zu schaden

Am Freitag ist es auf den Strassen am gefährlichsten

Fehlendes Licht und gefährliches Verhalten der Velofahrer

Dass die meisten Unfälle mit Velos und Töffs in eher ländlichen Gebieten stattfinden, wundert Verkehrspsychologe Urs Gerhard nicht: «Auf dem Land sieht man sehr viele Mofas, die hohe Zahl allein erhöht die Gefahr für Unfälle. Dazu kommt, dass unglaublich viele Velofahrer ohne Licht fahren, was auf einer schlecht beleuchteten Landstrasse gefährlicher ist als in der Stadt.» Gerade im Winter seien die Strassenverhältnisse in den bergigen Innerschweizer Kantonen mit dem Velo oder Mofa ausserdem oft gefährlicher.