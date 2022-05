Basel: In diesem Kinder-Plastikhaus wurde Tacco festgehalten

Die Facebook-Community des Tierschutzbundes Basel Regional ist schockiert. «Was sind das bitte für sogenannte Tierhalter? Zum Glück ist es jetzt in eurer Obhut», kommentiert ein User.

In der Kinderhütte aus Plastik gab es weder Wasser noch eine artgerechte Umgebung. Der junge Hase sei schon mehrmals wegen der unzumutbaren Zustände ausgebrochen.

Das schwarz-weisse Kaninchen Tacco wurde von seinen Haltern in eine Plastikhütte gesperrt und dort gehalten.

Am Montag erhielt der Tierschutzbund Basel Regional eine Meldung über ein Kaninchen, das alleine in einer Kinderhütte aus Plastik gehalten wurde. Die Fenster des Spielhauses waren verbarrikadiert mit Brettern und Klebeband, da Tacco, wie die Tierschützer und Tierschützerinnen ihn getauft haben, bereits mehrmals ausgebrochen sei.

In der «völlig ungeeigneten» Behausung hatte das Tier weder Ausblick noch Tageslicht. Laut Tierschutzbund fehlten Versteckmöglichkeiten und Nagematerial, Wasser und geeignetes Futter. Beim Kontrollbesuch sei den Mitarbeitenden aufgefallen, dass das giftige Klebeband von Tacco angeknabbert wurde.

Die Besitzer konnten davon überzeugt werden, das Kaninchen in die Obhut des Tierschutzbundes abzugeben, damit Tacco in ein neues, artgerechtes Zuhause vermittelt werden kann, so die Tierretter auf Facebook.