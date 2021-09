«Gooods» in Zürich-Tiefenbrunnen - In diesem neuen Laden lassen sich Waren mit dem Handy scannen

Direkt mit dem Handy die Produkte scannen und dann an der Kasse rasch bezahlen – das ist das neue Ladenformat «Gooods» von Migrolino. Heute wird der erste Shop am Bahnhof Tiefenbrunnen eröffnet.

Was unterscheidet den Laden von einem Migrolino-Shop, der nur gut 300 Meter vom Bahnhof entfernt liegt?

«Mit dem neuen Konzept wollen wir Trends aufgreifen und diese unseren Kundinnen und Kunden anbieten», sagte Projektleiterin Alexandra Vogel an der Voreröffnung. So gibt es etwa eine Unverpackt-Station mit Nüssen oder einen Kaffee mit Hafermilch und Biobohnen oder hausgemachte Smoothies. An einer Wasserstation darf die eigene Trinkflasche gratis aufgefüllt werden. Direkt anschliessend an den Laden gibt es ausserdem auch noch Sitzmöglichkeiten, innen sowie auch aussen, um gekauftes direkt zu konsumieren.