Hochwasser in Thailand : In diesem Lokal bekommen die Gäste nasse Füsse – und sie lieben es

Muss der Spass aufhören, weil das Wasser in der Regenzeit steigt? Nein, findet der Besitzer des «Chaopraya Antique Cafe» in Thailand. Seine Tische stehen nun im Wasser, die Gäste sind begeistert.

In Thailand ist Regenzeit, auch der mächtige Fluss Chao Phraya trägt Hochwasser. Ein kreativer Restaurantbesitzer – mit Lokal direkt am Ufer – hat aus der Not eine Tugend gemacht: Er lässt die Holztische und -stühle einfach in den Fluten stehen und bietet seinen Gästen Schlemmen im Wasserbad. Die Idee ist derzeit der Renner in Nonthaburi – nördlich von Bangkok. «Wir haben 14 Tische und sind ständig voll besetzt», sagt Titiporn Jutimanon, Chef des «Chaopraya Antique Cafe», im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.