Mordhaus Bottighofen: Hier könnten bald Asylsuchende wohnen

Sie zerstückelte den Leichnam ihres Opfers und warf die Überreste in den Müll. Wenige Tage später fanden Passantinnen und Passanten den abgetrennten Kopf des Opfers in einem Waldstück.

Im Oktober 2020 erschoss und zerstückelte die Besitzerin des Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse 1 in Bottighofen TG ihre Mieterin.

Seit einiger Zeit ist das Haus an der Hauptstrasse 1 in Bottighofen TG zum Verkauf ausgeschrieben . Eine Käuferin oder ein Käufer fand sich bisher jedoch noch nicht – die Nachfrage scheint nicht sonderlich gross zu sein. Der Grund dafür könnte die traurige Vorgeschichte des Mehrfamilienhauses sein.

Gemeinde Bottighofen schlug zu

In dem Mehrfamilienhaus, das drei Wohnungen umfasst, sollen in Zukunft Asylsuchende untergebracht werden. «18 Flüchtlinge müssten wir gemäss dem kantonalen Verteilschlüssel aufnehmen, aktuell haben wir gar keine bei uns im Dorf», erklärt der Gemeindepräsident Matthias Hofmann. Es musste also Wohnraum her, falls es zu einer Zwangszuweisung seitens des Kantons komme.