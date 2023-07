Post: Mitarbeitende bekommen neue Uniformen

Wie die Post mitteilt, werden ab 2025 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Postfilialen eine neue Arbeitskleidung erhalten. Bereits ab Anfang August werden etwa 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Kleidung auf Tragekomfort, Funktionalität und Pflege testen. Die Mitarbeitenden seien seit Beginn der Entwicklung eng in den Prozess eingebunden gewesen und hätten Feedback gegeben, so die Post. Die alte Uniform aus gelbem Hemd oder einer gelben Bluse, einem Foulard oder einer Krawatte und einer grauen Hose oder einem grauen Jupe hat somit bald ausgedient.

Die bisherige Schalter-Uniform sei innerhalb der letzten 20 Jahren nur punktuell angepasst worden, nun sei es an der Zeit, einen «frischen Look» in die Filialen zu bringen. Thomas Baur, Leiter PostNetz, erklärt, man wolle mit dem neuen Look die vielen Veränderungen widerspiegeln, die sich über die Jahre ereigneten – «in der Welt, in der Schweiz und auch bei der Post selbst.»