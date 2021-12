«Sarnetz» an der Weltausstellung in Dubai - In diesem Online-Game musst du ein CO2-neutrales Dorf errichten

Wie bauen wir unsere Gesellschaft so um, dass sie tatsächlich nachhaltig und CO2-neutral ist? Genau diese zentrale Frage kann man mit dem neuen Computerspiel der HSLU versuchen zu beantworten – mit realen Daten. Verschiedene Universitäten auf der ganzen Welt wollen das Spiel nun in ihre Lehre aufnehmen.

Protagonist des Spiels ist das Dorf Zernez im Kanton Graubünden.

Darum gehts Die HSLU entwickelte basierend auf einem Forschungsprojekt der ETH das Online-Computerspiel «Sarnetz». Momentan wird es auf der Weltausstellung in Dubai präsentiert.

Im Spiel treten zwei Teams à fünf Personen gegeneinander an. Ziel des Spiels ist es, das Dorf Zernez CO2-neutral zu machen, und dies möglichst kosteneffizient.

Verschiedene Universitäten haben das Spiel bereits in ihre Lehre aufgenommen. In erster Linie soll «Sarnetz» die Jungen bezüglich Nachhaltigkeit sensibilisieren.

So bedeute Nachhaltigkeit auch, Kompromisse einzugehen, so Uwe W. Schulz, Co-Projektleiter und Officer International Relations an der HSLU.

Zuerst gab es das Spiel nur als Brettspiel, das im Rahmen des Projekts «Zernez ENRGIA 2020» im Jahr 2015 von der ETH entwickelt wurde. Das Brettspiel sollte der Bevölkerung der Gemeinde Zernez das Thema Nachhaltigkeit damals auf spielerische Weise näherbringen. Beteiligt am Projekt war auch Mitarbeiter der HSLU, die das Brettspiel sogleich in ihre Lehrveranstaltungen einbaute. Auch andere Schweizer Universitäten zeigten Interesse am Projekt, bis schliesslich die schweizerische Botschaft in Japan nachfragte, ob das Brettspiel für den Schweizer Pavillon an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio digitalisiert werden könnte. «Kein Problem», sagte sich das Team um Uwe W. Schulz, Co-Projektleiter und Officer International Relations an der HSLU, und entwickelte das Online-Computerspiel «Sarnetz».

«Sarnetz» ist mehr als nur ein Lehrmittel

Zwar musste der Pavillon in Tokio wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, doch wollten stattdessen japanische Universitäten das Spiel in ihre Lehre aufnehmen. Mittlerweile wird das Spiel «Sarnetz» auch auf der Weltausstellung in Dubai gezeigt. Denn es ist mehr als nur ein Lehrmittel: «Das Spiel zeigt auf eine abstrakte Weise, wie man ein Dorf möglichst kosteneffizient CO2-neutral gestalten kann. In erster Linie soll nämlich das Spiel die junge Generation für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren», so Schulz.

Dazu gehöre auch, dass eine Umstellung auf erneuerbare Energien immer mit zahlreichen Trade-offs verbunden sei. Der Co-Projektleiter ergänzt: «Gespielt wird zu fünft pro Team, zwei Teams treten jeweils gegeneinander an. Allerdings müssen die Spieler gegenüber ihren Mitspielern im Team auch die Interessen ihres Departements vertreten. So hat zum Beispiel der Mitspieler, der die Landwirtschaft des Dorfs vertritt, wenig Interesse daran, dass eine Wiese mit einer Solaranlage verbaut wird.» Am Ende des Spiels legen die Gewinner ihre Strategie offen, wobei ein Dozent allenfalls Feedback geben kann.

Trotz der vereinfachten Darstellung der Entscheidungsprozesse hat das Spiel einen hohen Realitätsanspruch. Denn die Zahlen und Daten für das Spiel basieren auf realen Daten aus dem Projekt der ETH von 2015. So haben die Forschenden damals etwa das Kosten-Nutzen-Verhältnis für einen Quadratmeter Photovoltaik in der Gemeinde Zernez ausgerechnet. Deshalb ist auch dasselbe Dorf Protagonist im Spiel. «Nicht nur der Nutzen, sondern auch die Kostenfrage muss die Politik bei solchen Projekten stets vor Augen haben. Deshalb gewinnt im Spiel das Team, das am Ende für seine Ziele weniger Geld ausgegeben hat», erklärt Schulz.

Weiteres Computerspiel geplant

«Sarnetz» werde zudem laufend verbessert. So soll beispielsweise noch eine Chatfunktion im Spiel integriert werden. Ein kommerzieller Vertrieb ist aber nicht geplant: «Die Urheberrechte fürs Spiel gehören schliesslich der ETH und der Fokus ist klar auf der Lehre. Weil internationale Universitäten das Computerspiel bereits verwenden, wurde es ohnehin schon weiterverbreitet», so der Co-Projektleiter. Doch Schulz fasst schon das nächste Projekt ins Auge: «Zusammen mit meinem Team möchte ich ein Spiel entwickeln, das im Mittleren Osten angesiedelt ist und unter anderem die Kühlung von Häusern und die Nutzung von Meerwasser thematisiert.»