Gelateria di Berna - In diesem «radikalen» Lokal kommst du zu deinem Kult-Glacé

Passend zum sommerlichen Wetter wird am Donnerstag um punkt 12 Uhr die Basler Gelateria di Berna Filiale eröffnet. Die Kreationen der Berner Glacé-Macher haben mittlerweile Kultstatus. In Bern und Zürich nehmen die Leute lange Wartezeiten für ein Cornet oder Becherli Glacé in Kauf.

«Zwei Monate floss unsere ganze Energie von Bern, Aare abwärts an den Rhein, ins Kleinbasler Matthäusquartier», so Hansmartin Amrein von der Gelateria di Berna. «Weitgehend selbstständig» hätten die Berner ein leerstehendes Lokal an der Offenburgstrasse 32 in «rekordverdächtigem Tempo» zu einer Gelateria samt Manufaktur umgebaut. «Noch nie wurden wir auf einer Baustelle von so vielen neugierigen Passanten freundlich begrüsst, aufgemuntert und angetrieben», so Amrein.