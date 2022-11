Foodsafe Bistro: In diesem Restaurant isst du nur gerettete Lebensmittel

Für Spontane gibt es in Thun eine neue Adresse: Die Speisen des Foodsafe Bistro des Vereins Fritz und Frieda werden aus geretteten Lebensmitteln zubereitet. Eine Menükarte existiert daher nicht – die Betreiberinnen und Betreiber verwerten, was gerade an Food-Waste anfällt. Gestern stand Gemüsecurry mit Couscous für sechs Franken auf dem Plan.

Tonnenweise Gurken und Avocado

Im vergangenen Sommer konnte der Verein zweieinhalb Tonnen Gurken und zwei Tonnen Avocado verschenken, die sonst in der Tonne gelandet wären. «Das fühlte sich surreal an, aber auch sehr cool, denn die Leute waren sehr dankbar», erzählte Weber. Schon im letzten Mai hatte der Verein Fritz und Frieda einen Verkaufsladen eröffnet.

Auch das Bistro hätte eigentlich schon früher eröffnet werden sollen. Die Bürokratie habe aber etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, sagt Weber. «Wir sind froh, dass es jetzt doch losgeht und wir erfahren dürfen, was es heisst, in der Gastrobranche mit Food-­Waste zu arbeiten.» Während die Besucherinnen und Besucher ihr Gemüsecurry genossen, wurde in der Küche schon der ­Kürbis für das nächste Gericht geschnitten.