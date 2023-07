Freiburg: Gast findet Maden in Sushi

Ein Reiskorn ist gar kein Reiskorn: Madenbefall in einem Sushi-Restaurant im Kanton Freiburg.

Weil eine Frau am Nebentisch reklamierte, wurde ein News-Scout auf Maden in seinem Essen aufmerksam.

In einem Restaurant im Kanton Freiburg machten Gäste einen unappetitlichen Fund. «Eine junge Frau am Nebentisch holte einen Kellner und sagte ihm, dass sie Maden in ihrem Sushi gefunden habe», sagt ein News-Scout zu 20 Minuten. Natürlich untersuchte er mit seiner Familie sofort auch das Essen – und wurde ebenfalls fündig.