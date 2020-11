Die Migros ruft das Desinfektionsgerät «UV-C Mini 3» des Lieferanten Sonnenkönig zurück. Das Produkt dürfe in der Schweiz nur mit erweiterten Schutzmassnahmen und Bedienungsanweisungen vertrieben werden, schreibt die Migros in einer Mitteilung. Sie warnt vor gesundheitlichen Schäden: Bei nicht korrekter Anwendung könne das Gerät Schäden an Augen und Haut verursachen.