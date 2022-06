Streamingstarts Juni 2022: In diesem trippy Thriller experimentiert Hemsworth mit Drogen

«Spiderhead»

Chris Hemsworth verkörpert den Gefängnisleiter Steve Abnesti: Netflix’ neuer Thriller «Spiderhead» spielt in der Zukunft und dreht sich darum, dass Insassen ihre Haftzeit verkürzen können, wenn sie an Experimenten mit bewusstseinsverändernden Drogen teilnehmen.

Dazu wird ihnen ein Gerät in den Rücken eingepflanzt, das die Substanzen in den Körper bringt. So verändert sich das Verhalten und die Gefühlslage stark und sofort.