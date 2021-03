Seit 2019 ist die sanierte Trinkwasseraufbereitungsanlage im Grämliswald in Horw in Betrieb.

Der Grämliswald ist für die Bevölkerung ein wichtiges Naherholungsgebiet. Aber dort lärmt es. Dies schreibt die L20-Fraktion des Horwer Einwohnerrates in einem Vorstoss. Grund sei die Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA), die 2019 saniert wurde, schreibt die rot-grüne Fraktion. «Die Anlage verursacht bei einem Abgang von Druckluft beträchtliche Lärmemissionen, welche rund um die Uhr ungefähr alle 15 Minuten auftreten. Es handelt sich um ein Geräusch, welches sehr plötzlich auftritt und wenige Sekunden später wieder stoppt», schreibt die L20-Fraktion. Es sei ungefähr so laut, dass man den Lärm auch einige hundert Meter entfernt noch höre. Und wenn man sich im direkten Umkreis von 20 bis 30 Metern der Anlage befinde, könne man darüber auch erschrecken. «Dieses Geräusch stellt für alle, die es hören, eine massive Störung dar», so die L20-Fraktion weiter. Täglich kämen Sportler in den Wald, um den Vitaparcours zu absolvieren und viele Familien würden gemeinsam Zeit im Wald zu verbringen. Auch seien die Waldspielgruppe und diverse Jugendvereine regelmässig im Wald anzutreffen.