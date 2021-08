Beschuldigen sich gegenseitig - In diesem Wrack waren zwei Männer – keiner der beiden hätte fahren dürfen

Zwei Männer beschuldigen sich gegenseitig, diesen Unfall am Mittwoch gegen 2.30 Uhr in Basel verursacht zu haben.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 2.30 Uhr auf der Westquaistrasse in Basel. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte, war ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dreiländereck unterwegs, als es in einer Rechtskurve die Strassenbegrenzung erwischte und mit schweren Schäden auf einer Gleistrasse zum Stillstand kam.