Restaurant Elmira: In diesem Zürcher Restaurant zahlst du das Dinner bereits bei der Tischreservation

Ungewöhnliche Bezahlmethode

Dennoch: Es geht um 290 Franken. Planst du einen Abend mit drei Kollegen, zahlst du 1160 Franken für dein Resti-Erlebnis – vorab. Zeichnet sich aus dem Elmira-Konzept eine Tendenz für ganz Zürich oder die ganze Schweiz ab? Auf Anfrage teilt Gastro Suisse mit, dass aktuell kein Trend in diese Richtung ersichtlich ist. Allerdings wurde bislang in ihrer Mitgliederumfrage nicht explizit nach Vorauszahlungen gefragt.

Es heisst jedoch vom Gastro-Arbeitgeberverein: « No-Shows sind ein relevantes Problem für die Branche.» Dieses Problem, also das Nicht-Erscheinen trotz Reservation, hat das Elmira dank Prepaid-Konzept nicht. Auch gibt das System dem Spitzen-Restaurant Planungssicherheit , was Personal und Essen angeht. Wer genau weiss, wie viele Leute kommen – und was sie essen werden –, verschwendet kaum Essen.

Statt am Ende des Dinners eine kalte Rechnung in der Hand zu haben, schüttelst du die Hand des Chefkochs und machst dich auf den Heimweg. Genau das ist auch der Plan des Restaurants. So heisst es: «Du bezahlst im Voraus und wirst dafür am Ende herzlich verabschiedet, als hättest du gerade einen Abend bei lieben Freunden zu Hause verbracht.» Nur zahlst du eben vorab 240 bis 290 Franken. Trinkgeld kannst du dann twinten – oder eben doch kurz Bargeld in die Hand nehmen, wenn du willst.