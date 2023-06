Interlaken: Zahlreiche Autos am Greenfield Festival demoliert

Auf dem Parkplatz des Greenfield-Festivals haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag zahlreiche Autos beschädigt. Wie auf dem Video eines News-Scouts zu sehen ist, wurden an den Fahrzeugen insbesondere die Heckscheibenwischer abgerissen. Betroffen sind nach Angaben des Lesers über 20 Autos. «Es ist einfach tragisch, aber solche Sachbeschädigungen kommen an Openairs leider immer wieder vor», so der 30-Jährige aus dem Kanton Zürich. Sein eigener Wagen sei glücklicherweise verschont geblieben.