In diesen 10 Berufen gibt es die meisten Unfälle

In der Bildstrecke siehst du, in welchen Berufen es die meisten Unfälle gibt.

Die meisten Unfälle passieren in der Freizeit

Unter den 250’000 Unfällen sind auch Fälle, die sich in früheren Jahren ereignet haben, bei denen die Rückkehr an den Arbeitsplatz aber noch nicht erfolgt ist. Rund 100'000 waren Berufsunfälle und 140'000 Freizeitunfälle. Weitere 10'000 Unfälle passierten arbeitslosen Personen.

Männer verunfallen öfter als Frauen

In absoluten Zahlen sind in der Baubranche, in Handels- und Lagerbetrieben sowie im Personalverleih am meisten Personen verunfallt. Im Schnitt belief sich die Arbeitsunfähigkeit nach den Unfällen auf 43 Tage. 80 Prozent der Verunfallten waren männlich, 20 Prozent weiblich. Der Altersdurchschnitt lag bei 41 Jahren.