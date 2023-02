Secondhand-Mode: In diesen 39 Shops wirst du fündig

Die nachhaltige Fashion-Stylistin Mariana Munoz hat 20 Minuten verraten, wo man in Zürich ganz einfach schicke Secondhand-Mode einkaufen kann.

Was ist die stärkste Waffe auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Modebranche? Geht es nach Oxfam , ist die Antwort eindeutig: Secondhand-Kleidung.

Dem kann auch die in Zürich wohnhafte Mexikanerin Mariana Munoz zustimmen. «Meine Mission ist es, das Einkaufen von Secondhand-Mode so schmackhaft und übersichtlich wie möglich zu machen», sagt die 34-Jährige. «Viele Konsumenten wissen oft nicht, woher ihre Kleidung kommt und was nach der Entsorgung mit ihr passiert.» Die Branche verantwortet gemäss den Vereinten Nationen bis zu zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. 85 Prozent aller Textilien landen derzeit noch auf dem Müll.