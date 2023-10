In diesen 5 Beispielen wurde die Schweiz mit Schweden verwechselt.

«Wir melden uns wegen unseres gemeinsamen Problems. Es ist Zeit, dass wir uns deutlich voneinander abgrenzen»: Das schwedische Tourismusbüro will das Ende der Länderverwechslung. In einem Video von «visitsweden» werden mit einem Augenzwinkern die Unterschiede zwischen der Schweiz und Schweden erklärt. Dass diese nicht immer klar sind, zeigen diese fünf Beispiele.

Biden gratuliert Schweiz zum Nato-Beitritt

US-Präsident Joe Biden wollte die Schweiz im Sommer 2022 kurzerhand zum Nato-Mitglied machen. Bei einer Pressekonferenz am Gipfel in Madrid versprach sich Biden und sagte, dass er die «Regierungschefin der Schweiz wegen ihrer Beitrittsbestrebungen» anrufen sollte. Der US-Präsident korrigierte seinen Versprecher aber sofort und nahm ihn mit Humor: «Ich habe offensichtlich wirklich sehr grosse Lust, die Nato zu erweitern.»

Shaqiri-Post mit Schweden Flagge

Fauxpas an der Wall Street

Zu Ehren des Börsengangs des schwedischen Musikstreaminganbieters Spotify liess der Börsenbetreiber 2018 eine Fassade an der New Yorker Wall Street dekorieren. Unter einem gigantischen Banner mit dem Spotify-Logo hisste man neben zwei US-Flaggen aber irrtümlicherweise die Schweizer Fahne. Der Fauxpas wurde rasch bemerkt und behoben. Im Anschluss schrieb die Börse mit Augenzwinkern auf Twitter: «Wir hoffen, dass euch unsere kurze Ode an unsere neutrale Rolle im Prozess der Preisfindung heute Morgen gefallen hat.»

Falsche Flagge und Hymne bei Eishockey-Spiel

Gross war die Verwirrung auch 2019 in den Reihen der Spieler des SC Berns. Nicht nur wurde vor dem Spiel in der Champions Hockey League in Grenoble die schwedische Flagge gehisst, sondern auch deren Hymne gespielt. Simon Moser entwich kurz ein Lächeln, Eric Blum schaute sich fragend um, auch Trainer Kari Jalonen war verwirrt. So richtig wussten wohl alle drei nicht, wie sie reagieren sollten.