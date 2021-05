Mehr Freiheiten - In diesen Bereichen kommt das Covid-Zertifikat zum Einsatz

In den roten Bereich fällt auch der internationale Personenverkehr.

Das Covid-Zertifikat soll der Bevölkerung auf dem Weg aus der Pandemie mehr Freiheiten zurückgeben. An seiner Sitzung vom Mittwoch diskutierte der Bundesrat den Einsatz des Zertifikats und legte die Stossrichtung für die Konsultation der Kantone, der Sozialpartner und der Parlamentskommissionen fest. Für den Einsatz des Zertifikats unterscheidet der Bundesrat drei Bereiche.

Grüner Bereich: Wo das Zertifikat ausgeschlossen ist

Oranger Bereich: Wo das Zertifikat Schliessungen verhindert oder freiwillig ist

Sollte sich allerdings die epidemiologische Lage verschlechtern und eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen, dann sollen Schliessungen verhindert werden, indem der Zugang auf Personen mit einem Covid-Zertifikat beschränkt wird. Im Moment besteht laut dem Bundesrat begründete Hoffnung, dass dies dank der fortschreitenden Impfung nicht notwendig sein wird.



In diesem Bereich, in dem es um Rechtsbeziehungen unter Privatpersonen geht, soll zudem das Zertifikat auf freiwilliger Basis eingesetzt werden können, bis die Vorgaben für die Schutzkonzepte aufgehoben werden. So sollen zum Beispiel ein Restaurant, ein Kino oder ein Fitnesscenter den Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat beschränken und dadurch auf Schutzkonzepte, Kapazitätsbeschränkungen oder Vorgaben wie die Maskenpflicht verzichten können.