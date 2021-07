Fertig Lehrlingsmangel - In diesen Berufen arbeiten besonders viele Flüchtlinge

1 Milliarde Franken Zusatzkosten

Zwischen 2015 und 2016 haben über 66’700 Menschen Menschen Asyl in der Schweiz ersucht. Seit 2020 werden die aufgenommenen Personen fortlaufend in die Zuständigkeit der Kantone übergeben. Dort treiben sie die Soziallhilfekosten in die Höhe. So dürfte sich der zusätzliche Aufwand für Gemeinden und Kantone für die Jahre 2020 bis 2023 bis zu eine Milliarde Franken betragen.