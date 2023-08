Ausbildung: Diese Lehrstellen bleiben 2023 unbesetzt

Dabei können sie zwischen einer Vielzahl an verschiedenen Lehrberufen auswählen.

Top Fünf der meistgesuchten Fachkräfte

Mit 573 ausgeschrieben Lehrstellen belegt der Lehrberuf Detailhandelsfachkraft EFZ den ersten Platz für die Anzahl offener Lehrstellen 2023. Am zweitmeisten buhlen die Arbeitsgeber nach Köchinnen und Köchen. Hier sind 2023 noch 460 Lehrstellen zu vergeben. Auf Rang Drei folgen die Elektroinstallateurinnen und Elektroinstallateure mit 363 ausgeschriebenen Lehrstellen. Auf Rang Vier und Fünf folgen die Coiffeure EFZ (324 Stellen) und Detailhandelsassistenten EBA (251 Stellen).

Ein Blick auf die bereits inserierten Stellen mit Lehrbeginn 2024 zeigt, weshalb für die obigen Lehrberufe 2023 so viele Stellen unbesetzt blieben. Die Nachfrage der Arbeitgebenden ist überdurchschnittlich hoch. Abgesehen von Coiffeur EFZ sind allesamt in den Top Ten der meistinserierten Lehrstellen für 2024 vertreten. Diese Rangierung ist jedoch noch nicht final. Es kommen täglich weitere Stelleninserate hinzu, erklärt Yousty in einer Medienmitteilung.