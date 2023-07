In diesen Berufen findest du am einfachsten einen Job

Der Fachkräftemangel hält an: In der Schweiz gibt es fünf Prozent mehr offene Stellen als im zweiten Quartal 2022. Das zeigen der neue Swiss Job Market Index von Personalvermittler Adecco und der Stellenmarkt-Monitor der Uni Zürich.

Das sind die gefragtesten Berufsgruppen

«Mehr Lohn in Billigjobs? Firmen suchen eher Personal im EU-Ausland»

Was sind die Konsequenzen für Firmen, wenn es so viele offene Stellen für Malerinnen, Bodenleger, Lagermitarbeiterinnen oder Küchenhilfen gibt? Werden sie höhere Löhne zahlen?

Ursula Bergundthal: Bei den Billiglohnjobs ohne grosse Ausbildung wird es kaum Lohnerhöhungen geben. Eher suchen die Firmen Personal im EU-Ausland wie Portugal oder Osteuropa. Das Problem ist dann die Verständigung, aber wenn es viele Mitarbeitende aus einem Land sind, gibt es meistens jemanden, der übersetzen kann.

Warum zahlen die Firmen nicht mehr Lohn?

In der Baubranche sind die Materialien teurer geworden. Deshalb rechnen die Firmen schon sehr genau, damit sie konkurrenzfähig bleiben. Löhne sind Kosten, welche man kaum mehr korrigieren kann.

Wo gibt es mehr Lohn?

In ausbildungsintensiven Berufen. Wenn es um Qualität geht, kann man sich kaum Fehler erlauben. Dann muss man mit dem Markt mitgehen, es kann also Lohnerhöhungen geben.