In diesen Berufen gibt es die meisten offenen Stellen

Vor allem Handwerkerinnen und Handwerker in der MEM-Industrie sind gefragt.

Wenn du auf Jobsuche bist, ist die Chance derzeit gut. Die Anzahl ausgeschriebener Stellen nimmt laut Adecco stark zu. Besonders gross ist das Angebot derzeit in diesen Berufsgruppen:

Besonders gesucht sind Handwerkerinnen und Handwerker in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.

Doch das Angebot an offenen Stellen wächst derzeit sogar.

Viele Firmen in der Schweiz planen Massenentlassungen.

Google, UBS, Dormakaba, Rieter und viele mehr: Firmen in der Schweiz bauen Hunderte bis Tausende Stellen ab . Trotzdem bleibt der Arbeitsmarkt standfest. Das Angebot an offenen Stellen wächst derzeit sogar, nachdem es im ersten Halbjahr noch kaum Veränderungen gab, wie der Personalvermittler Adecco mitteilt.

Auch in Zukunft bleibt die Nachfrage hoch. Die meisten Unternehmen wollen mehr Angestellte beschäftigen, wie eine Untersuchung der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich zeigt. Getrieben werde der Stellenaufbau vor allem durch den Binnensektor.

Handwerker gesucht

In der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) gebe es gar so viele Stellenausschreibungen wie noch nie, seit Adecco vor acht Jahren erstmals die Job-Markt-Studie veröffentlichte. Trotz der abkühlenden Konjunktur in der MEM-Industrie seien die Auftragsreserven und der Fachkräftemangel weiterhin hoch, sagt Yanik Kipfer vom Stellenmarkt-Monitor Schweiz.