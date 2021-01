Zum Jahresbeginn gibt es 174’124 offene Stellen in der Schweiz.

Stärker gefragt sind auch Detailhandelsfachkräfte, Fachkräfte für handwerkliche Berufe sowie grüne Berufe etwa als Umwelttechniker oder in der Land- und Forstwirtschaft. Zudem gibt es viele offene Stellen bei der Post und in der Logistik, bei der öffentlichen Hand wie grossen Städten und Kantonen sowie in der Pharmaindustrie.