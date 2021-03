Als Psychopathen gelten aus psychologischer Sicht nicht nur Serienmörder, auch Personen mit einer Persönlichkeitsstörung können in diese Kategorie fallen. So hat der Psychologe Kevin Dutton von der Universität in Oxford das Krankheitsbild viel breiter umschrieben, als es zuvor definiert wurde.

« Psychopathen sind sehr charismatisch. Sie haben eine ansteckende Energie, sie umgibt eine Aura der Unbezähmbarkeit. Das hat einen Grund: Psychopathen werden nicht von denselben Ängsten geplagt, wie der Rest von uns. Für sie ist alles möglich. Sie konzentrieren sich auf das Positive. Das wirkt sehr inspirierend. Jeder von uns möchte ein bisschen so sein wie sie», so Dutton im Interview mit dem TV-Sender 3sat.

Psychopathen wollen ihre Tendenzen im Beruf ausleben

«Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung leben mitten in der Gesellschaft - und suchen sich gerne einen Beruf, in dem sie ihre psychopathischen Strömungen ausleben können», so Dutton. Dazu habe er 2011 eine Studie in Grossbritannien durchgeführt.