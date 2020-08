Gast- und Baugewerbe

In diesen Branchen gibts die meisten Arbeitslosen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli leicht gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind aber viel mehr Schweizer ohne Job. Dabei hat die Corona-Krise die Branchen unterschiedlich hart getroffen.

148'870 Personen waren im Juli arbeitslos. Damit ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ganz leicht gesunken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilt. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,2 Prozent. Im Juli 2019 waren es noch 2,1 Prozent.

Dabei hat die Corona-Krise die Branchen unterschiedlich stark getroffen. Besonders hart hat es das Gastgewerbe getroffen: Dort suchen 13’913 Personen eine Stelle. Im Baugewerbe sind 12’361 Personen arbeitslos gemeldet. In welchen Branchen es sonst noch viele Arbeitslose gibt, erfährst du in der Bildergalerie oben.

Hier ist jeder Zwanzigste arbeitslos

Die höchste Arbeitslosenquote hat laut Seco der Kanton Genf mit 5,1 Prozent. Auch im Kanton Jura liegt die Arbeitslosenquote bei 5 Prozent. Jeder Zwanzigste hat dort also keinen Job. Die tiefste Arbeitslosenquote weist der Kanton Appenzell Innerrhoden auf mit einem Prozent.

In knapp einem Drittel aller Regionen der Schweizer Kantone ist die Arbeitslosenquote leicht gesunken. In den restlichen Kantonen stieg der Wert leicht an oder blieb beständig.