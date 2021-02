Schweizerische Lohnstrukturerhebung

Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung wird alle zwei Jahre vom Bundesamt für Statistik (BFS) durchgeführt. Sie bezieht 1,2 Millionen Arbeitnehmende von 36’000 Unternehmen mit ein und ist laut den Autoren ein repräsentativer Überblick über die Lohnsituation in der Schweiz. Die vorliegenden Werte sind standardisierte Bruttolöhne. Das BFS rechnet mit dem Vollzeitäquivalent von 4,3 Wochen zu 40 Arbeitsstunden. Der Bruttolohn beinhaltet Beiträge an die Sozialversicherung, Naturalleistungen, regelmässige Prämien-, Umsatz- oder Provisionsanteile, Entschädigungen für Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit und ein Zwölftel des 13. Monatslohns sowie der jährlichen Sonderzahlungen. Bei den in diesem Artikel genannten Zahlen handelt es sich um das arithmetische Mittel.