Von cozy bis sexy – In diesen Dessous wird die Nacht weder still noch heilig

Der Kaschmirschal für Papa – verpackt. Das gebastelte Fotoalbum fürs Grosi – verpackt. Die Tickets für das romantische Getaway mit der besseren Hälfte – verpackt. Und wie sieht es, wenn wir fragen dürfen, mit euren Kurven aus? Wann habt ihr d ie d as letzte Mal s o richtig mit Liebe in schönes Exterior gehüllt ? Denn Kleider machen bekanntlich Leute. Da bildet a uch Unterwäsche keine Ausnahme. Wir schwören euch, dass ihr ganz anders in den Tag startet, wenn ihr morgens schon in den mutig knalligen Savage X Fenty-Body schlüpft, statt euch den nude/schwarz/weissen Baumwollslip von anno dazumal übers Füdli zu z uppeln . Versteht uns nicht falsch, an Komfort ist rein gar nichts auszusetzen (dazu später mehr ), aber was käme idealerweise zum Vorschein, nachdem ihr euch Schicht für Schicht von jeder Lage Textil entblättert habt? Wir schlagen vor: E twas aus dieser Lingerie-Trendvorschau für 2022.

Knallfarben

Was trugen wir letztes Jahr alle plötzlich gerne Nude- und Schlammtöne. Daneben sind Schwarz und Weiss die zeitlosen Klassiker einer jeden Unterwä s ches chublade. Aber wäre es nicht schön, sich ab und zu mal in mystisch-magisches Violett zu hüllen? In saftig-vitales Grün? In fröhlich- optimistisches Gelb. Badgalriri aka Rihanna legt da mit ihrem Brand Savage X Fenty ordentlich was an farblicher Bandbreite vor . A ndere Dessous-Riesen wie Love Stories Intimate s mischen fröhlich in der bunten Palette mit. Da nimmt die Party gar kein Ende – selbst bei der letzten Textilschicht nicht.