Ragettli, Smith, Gut-Behrami - In diesen Disziplinen dürfen die Schweizer Fans noch auf Medaillen hoffen

Auch dank des «Jan Tonic» gewann der Schweizer Halfpipe-Snowboarder Jan Scherrer eine Medaille. SRF

Darum gehts Bisher hat die Schweizer Delegation bei den Spielen acht Olympiamedaillen geholt.

Das Ziel von Swiss Olympic sind 15.

Wo können die Schweizerinnen und Schweizer noch Medaillen holen?

Die ersten zehn Tage bei den Olympischen Winterspielen sind durch. Die Schweizer Delegation holte bisher acht Medaillen. Damit ist Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic, absolut happy. Bei der Zwischenbilanz meinte er: «Ich bin sehr zufrieden. Wir haben eine tolle Woche erlebt.» Stöckli lobt vor allem das Skiteam, das wie immer eine Klasse für sich sei. Aber er hatte auch Freude an anderen Sportarten. «Die Medaille von Mathilde Gremaud im Big Air freute mich besonders und natürlich auch jene von Jan Scherrer.»

Dann wird der Chef de Mission ernst und sagt: «Es liegt aber etwas Schweres in der Luft, ich spreche von den Restriktionen. Viele Olympiasportler mussten in Quarantäne, das beschäftigt uns natürlich auch enorm.» Und: «Deren Olympiaträume sind zerplatzt, das ist sehr schlimm.» Bei Swiss Olympic seien sie, so glaube er, aber gut mit den Bedingungen zurechtgekommen.

Doch schaffen es die Schweizerinnen und Schweizer tatsächlich noch auf 15 Olympiamedaillen zu kommen? Vor den Spielen gab Swiss Olympic nämlich genau dieses Ziel aus. Am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) sagt er: «Ja, ich glaube, dass wir das schaffen.» Aber in welchen Disziplinen könnten die Schweizerinnen und Schweizer noch Medaillen holen? Wir geben dir die Übersicht.

Hier fuhr Marco Odermatt zu Gold im Olympia-Riesenslalom. SRF

Ragettli will im Slopestyle die Goldmedaille

In der Nacht auf Dienstag findet die Quali im Freeski Slopestyle der Männer statt, der Final dann am Mittwoch. Die Schweizer haben gleich mehrere heisse Eisen im Feuer. Der grösste Favorit aus Schweizer Sicht ist aber sicherlich Andri Ragettli, auch wenn der 23-Jährige in der ersten Olympiawoche überraschend in der Big-Air-Quali scheiterte. Vor einem Jahr wurde Ragettli im Slopestyle Weltmeister. Dann riss er sich das Kreuzband, gab erst Mitte Januar sein Comeback. Und was für eins! An den X-Games gewann er im Slopestyle Gold. Sollte er es nicht in den Final schaffen, es wäre eine Sensation. Bei den Frauen liegt die Hoffnung auf Bronze-Heldin Mathilde Gremaud. Sie holte sich vor vier Jahren die Silbermedaille. Goldgewinnerin Sara Höfflin scheiterte völlig überraschend in der Quali.

Können die Schweizer Ski-Stars noch für mehr Medaillen sorgen?

Wenn wir uns bislang auf die Schweizer Delegation verlassen konnten, dann beim Ski-Team. Gleich sechs der bislang acht Schweizer Medaillen gingen auf das Konto der Ski-Athletinnen und -Athleten. Es könnten durchaus noch mehr sein. Bei den Frauen muss auch in der Abfahrt mit Super-G-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami gerechnet werden sowie mit der amtierenden Weltmeisterin Corinne Suter. In der Kombination sind Michelle Gisin und Wendy Holdener Kandidatinnen für je eine zweite persönliche Olympiamedaille.

Bei den Männern steht noch der Slalom an, wo ohnehin in dieser Saison alles möglich scheint. Am ehesten ist ein Edelmetall-Coup wohl Daniel Yule zuzutrauen. Zum Abschluss findet am kommenden Samstag noch der Team-Wettbewerb statt, wo die Schweiz vor vier Jahren in Pyeongchang Gold gewonnen hatte.

Schweizer Curling-Teams sind immer für eine Medaille gut

Fünf Siege aus sechs Spielen – die Schweizer Curling-Frauen scheinen an den Olympischen Spielen bislang kaum zu bremsen. Der Erfolg kommt nicht von irgendwo, ordnete Skip Silvana Tirinzoni dem Erfolg ihres Teams in den vergangenen Jahren alles unter, kündigte ihren Job und zog in ein Airbnb. Das hat sich nun ausbezahlt, das Schweizer Team ist voll auf Halbfinal-Kurs. Auch bei den männlichen Kollegen läuft es gut. Drei Niederlagen kassierte die Truppe von Peter de Cruz in sechs Spielen, auch hier sieht es also gut aus mit der Halbfinal-Qualifikation – und damit um die Entscheidung um die Medaille.

Fischer will eine Medaille, aber es wird schwer

So hat sich das Nati-Coach Patrick Fischer vor den Olympischen Spielen mit Sicherheit nicht vorgestellt. Drei Spiele, drei Niederlagen. Der Turnier-Modus macht es möglich, dass die Schweizer trotzdem noch nicht die Koffer packen mussten. Nun geht es in der Viertelfinal-Qualifikation, eine Art Achtelfinal, gegen Tschechien. Im Viertelfinal würde dann ein richtig harter Brocken warten. Nach den bislang gezeigten Leistungen scheint ein angestrebter Medaillengewinn weit weg.

Besser stehen die Chancen bei den Frauen. Nach dem dramatischen Viertelfinal-Krimi gegen Russland verloren die Schweizerinnen zwar im Halbfinal gegen Kanada, doch im Spiel um Platz 3 am Mittwoch haben es die Eishockey-Frauen dann in ihren eigenen Händen, Bronze zu gewinnen.

Wie fit ist Fanny Smith nach ihrem Sturz?

Ryan Regez ist vielleicht in der Form seines Lebens. Bei vier der letzten fünf Weltcup-Rennen stand der 29-Jährige auf dem Podest. Gleich drei davon konnte der Berner Oberländer für sich entscheiden. Damit ist Regez auch in Peking einer der Top-Favoriten. Dazu muss man bei den Frauen auch Fanny Smith zählen. Neun Weltcup-Rennen absolvierte die Bronze-Gewinnerin von Pyeongchang in dieser Saison, sieben (!) Mal stand sie dabei auf dem Podest. Einzig ein Sieg fehlt Smith in diesem Winter noch. Klappt es nun ausgerechnet bei Olympia? Die Frage ist aber auch: Wie fit ist Smith? Die 29-Jährige stürzte beim zweiten Skicross-Bewerb in Nakiska schwer, landete übel in den Fangnetzen. Aus diesem Grund war lange Zeit unsicher, ob sie bei den Olympischen Winterspielen starten kann. Weiter zu nennen sind auch Alex Fiva und Talina Gantenbein.

Nach der EM-Medaille will Wenger auch eine bei Olympia

Livio Wenger holte an der EM im Januar beim Massenstart die erste Schweizer Einzelmedaille an einem Eisschnelllauf-Grossanlass. An den Olympischen Spielen 2018 im koreanischen Pyeongchang wurde er bereits Vierter. Nun ist auch mit Wenger beim Massenstart in Peking zu rechnen.