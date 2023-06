Bundesgericht: In diesem Fall ist das Handy am Steuer erlaubt

Laut dem Bundesgericht ist es erlaubt, am Steuer das Handy in die Hand zu nehmen.

Eine Frau fuhr 2020 mit rund 50 km/h an einer Polizeipatrouille vorbei und hatte ihr Handy in der Hand.

Eine Frau war 2020 an einem Sommerabend in Egerkingen SO mit ihrem Auto unterwegs. Sie fuhr rund 50 Kilometer pro Stunde. Dabei schaute sie für gut zwei Sekunden auf ihr Handy, just in dem Moment, in dem sie eine Polizeipatrouille passierte.