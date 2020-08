Corona in der Schweiz In diesen Fällen machten Behörden bei Quarantäne eine Ausnahme

Nicht immer müssen Personen in Quarantäne, obwohl sie aus einen Risikogebiet in die Schweiz einreisen. Gerade bei beruflichen Gründen machen die Kantone Ausnahmen.

Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz einreist, muss in Quarantäne. So schreibt es der Bund vor. Doch es gibt Ausnahmen, wie der «Sonntagsblick» berichtet. Beispiele sind in der Bildstrecke oben zusammengetragen.