Fashion-Cafés von Modemarken

Die Törtchen und Sandwiches sind natürlich fast zu schön, um gegessen zu werden. Gut, dass alles mit Instagram-Fotos festgehalten und so auch gleich die neue Jimmy-Choo-Keramik promotet werden kann. Was für ein Coup!

Fendi, Fashion, Food

Seitdem hat die Marke Gefallen daran gefunden, verschiedene Cafés in verschiedenen Städten zu eröffnen. Seit Mai 2022 gibt es das «Fendi-Café» im 70s-Look in Miami:

Louis Vuitton als Café und Restaurant

Auch eines der weltgrössten Modeunternehmen, Louis Vuitton, nimmt seit längerem am Trend teil. 2020 hatte es die Eröffnung von Café und Restaurant zugleich verkündet. Das «Le Café V» und das «Sugalabo V» in Japan kooperieren mit dem japanischen Küchenchef Yosuke Suga.

Food verbindet Fashion People

Es ist aber nicht nur das Promoten von neuen Interior-Kollektionen, das Modeunternehmen dazu bringt, wenn auch nur kurzfristig, in die Gastro-Branche zu wechseln. Vielmehr ist es das, was Food eben kann: für schöne und vor allem genussvolle Momente sorgen.

Eine ausgefuchste Strategie. Peter Baldaszti, Miteigentümer und Geschäftsführer des ungarischen Modelabels Nanushka, hat Cafés in den Läden der Marke in Budapest, London und New York eröffnet. Er hofft dadurch jüngere Kundinnen und Kunden, «die in fünf Jahren unsere Stammkunden sein könnten», dazu zu bringen, in seinem Geschäft einzukaufen.