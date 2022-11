Die legendärsten Veloszenen in Filmen und Serien.

«Transporter 3»

Der dritte «Transporter»-Film ist eigentlich banal, doch zwei Szenen werten den Actionstreifen auf: eine, in der Jason Statham sein eigenes Auto vor dem Ertrinken rettet (ernsthaft), und eine zweite, in der er raffinierte Fähigkeiten auf zwei statt vier Rädern an den Tag legt.

«Quicksilver»

Der Kultfilm «Quicksilver» aus den 80er-Jahren ist eine Mischung aus «Flashdance», «Fame» und «Footloose» – nur mit Fahrrädern. Und wenn du glaubst, dass Fahrräder heute cool sind, so waren sie damals hipper als jede Backsteinwand. Sie waren sogar so cool, dass man mit ihnen ganze Street-Trick-Battles veranstaltete. Bis heute ist er wohl der legendärste Film über Fahrradkuriere.

«The Goonies»

Wer kennt sie nicht, die Goonies! Kaum ein Film bringt die Freiheit, die man als Kind auf dem Velo hatte, so gut auf den Punkt. Zwei Räder und gute Freunde – das heisst Abenteuer! Abgerundet mit dem typischen 80er-Jahre-Soundtrack von Cyndi Lauper sind die Veloszenen aus «Die Goonies» einfach legendär!

«American Flyers»

Wir bleiben gleich in den 80er-Jahren und kommen zu «Amercian Flyers» – ein Hollywood-Streifen zwischen Familiendrama und Radsport-Action. Zugegeben, der Film ist nicht der Brüller, aber damals reichte es aus, wenn sich Kevin Costner einen Schnauzer anklebte und ein Wheelie an den Tag legen konnte.

«Project A»

Multitalent Jackie Chan beweist in seinem Streifen «Project A», dass ein Fahrrad nicht nur gefahren werden kann, sondern sich auch hervorragend zum Verprügeln anderer Leute eignet.

«Napoleon Dynamite»

«Napoleon Dynamite» spaltet die Gemüter – entweder man mag ihn oder nicht. Fakt ist: Der Nerd mit einer Vorliebe für Liger-Zeichnungen ist Kult und dazu gehören auch die legendären Szenen, in welchen Napoleon seinen Bruder auf Rollschuhen herumziehen muss oder er seine Familienplanung aufs Spiel setzt.

«E.T.»

Auch wenn Fahrräder in diesem Science-Fiction-Klassiker nicht wirklich oft vorkommen, so spielt der kleine rote Drahtesel von Elliot in der Schlüsselszene eine grosse Rolle. Die Szene, als Elliott mit E.T. im Korb durch den Wald fliegt, während im Hintergrund der Mond auftaucht, gehört zu Recht zu den ikonischsten Momenten der Filmgeschichte.

«BMX Bandits»

Ich weiss ja nicht, wie es euch erging, aber nach diesem Film musste ich ein BMX haben! Ich lag meinen Eltern monatelang in den Ohren, bis es endlich unterm Weihnachtsbaum stand. Rot mit echten Troddeln dran. Der Kultfilm aus Down under ist nicht nur berühmt für seine BMX-Action, es war auch das Filmdebüt von Nicole Kidman. Legendär ist die Szene, als die drei mit ihren BMX-Rädern eine Wasserrutsche hinunterflitzen.