Japanische Backkunst (Adliswil ZH)

Feinste Patisserie aus Japan gibt es in Adliswil Hirotakahashi.com

Bäckermeister Hironori Takahashi stammt aus einer japanischen Bäckersfamilie, er kam 1999 in die Schweiz und eignete sich das Konditoren-Handwerk im Zürcher Luxushotel Savoy an. Seit 2005 betreibt er in Adliswil seine eigene Confisserie-Bäckerei, wo er täglich unglaubliche 17 Sorten japanisches Brot bäckt und feinste Patisserie herstellt. Takahashi hat einen Masterabschluss im Bereich französisches Gebäck – sein Schoggikuchen gehört zu den besten der Schweiz. Alle Infos zur Confisserie-Bäckerei Hiro Takahashi

Englischer Käse (Zürich)

70 bis 80 Käsespezialitäten aus England, Irland, Schottland und Wales gibt es im The British Cheese Center. Britishcheese.ch

Über 1500 Käsespezialitäten gibt es in Grossbritannien, 70 bis 80 davon wählt The British Cheese Center im Zürcher Viadukt für die Schweiz aus. Zur Auswahl stehen Cheddar aus Roh- und Biomilch, feinster Stilton in korrektem Reifestadium sowie viele handgemachte Käsespezialitäten aus kleinen Molkereien. Alle Infos zum The British Cheese Center

Französische Weine und Leckereien (Zürich / Winterthur)

Feine Quiches, Croques, Würste und Weine gibt es im La Bastide in Zürich Brett Jordan on Unsplash

Die Vinothek von La Bastide ist äusserst gut sortiert und bietet Weine mit Schwerpunkt Süd- und Südwestfrankreich an. Ausserdem sind wunderbare Spirituosen von kleinen aber feinen Produzenten im Angebot und kulinarisch bietet das Geschäft französische Leckereien, wie Rohschinken aus dem Südwesten, Fleur de Sel von Guérande, Dijon-Senf, Oliven und Öle, Terrinen und vieles mehr. Die Take-away-Menüs mit täglich wechselndem Angebot sind ebenfalls einen Blick wert. Alle Infos zum La Bastide

Wer sein Fernweh nach Frankreich lieber in Winterthur stillen möchte, dem oder der sei ein Besuch im Pain et Fromage empfohlen. Das Lädeli hat wunderbaren Käse, Weine, Crémants sowie süsse und salzige Spezialitäten im Angebot. Alle Infos zu Pain et Fromage

Israelischer Supermarkt (Zürich)

Der grösste koschere Supermarkt der Schweiz befindet sich in Zürich. Eduardo Soares on Unsplash

An der Zürcher Weststrasse liegt Koscher City, der grösste koschere Supermarkt der Schweiz. Der Laden hat ein riesiges Angebot an jüdischen Lebensmitteln und Delikatessen, Fleisch, Fisch, Milch und Käse, Süssigkeiten, Zeitschriften und Geschenken im Angebot. Ausserdem hat Koscher City eine gut sortierte Vinothek mit koscheren Weinen. Alle Infos zu Koscher City

Griechische Spezialitäten (Wettingen)

Im Lemonia fühlt man sich wie in den Ferien in Griechenland. Lemonia.ch

Wer Olivenöl, Oliven, frische Pasta, Essig, Patés, Honig und hausgemachte Spezialitäten aus Griechenland sucht, ist bei Lemonia in Wettingen genau richtig. Die wechselnden Take-away-Menüs klingen ziemlich verlockend. Alle Infos zu Lemonia

Italienische Reise durch die Schweiz

Zmörgelen wie in Italien geht auch in der Schweiz. Essenzacoffee.ch

Essenza Coffee (Zürich) Im Laden wird nur italienisch gesprochen , a u s dem Radio knistert Musik, die Sfogliatelle , der Kaffee und die Bistecca Fiorentina sind göttlich . Alle Infos zu Essenza Coffee

Punto Italiano (Zürich) Am Zürcher Zähringerplatz bietet Michele in seiner Paninoteca wunderbare Panini, Piadina, den (laut Bewertungen) besten Kaffee der Stadt und original italienische Süssigkeiten an. Im Hintergrund dudelt italienisches TV und so wähnt man sich für einen Moment wie in den Ferien. Alle Infos zu Punto Italiano

Markthalle Trivisano (Winterthur) Hier fühlt man sich ein bisschen wie auf einem Marktplatz in Italien oder Spanien. Mitten in der Winterthurer Altstadt finden sich im stylischen Geschäft Spezialitäten, Delikatessen, aber auch Produkte des täglichen Bedarfs aus Italien, Spanien und von lokalen Schweizer Produzentinnen. Alle Infos zur Markthalle Trivisano

Thailand durchs Fenster (Zürich)

Not macht aus jedem Fenster ein Take-away-Lokal. Thaiko.ch

Jeden Mittwoch Abend serviert Thaiko zwei frisch gekochte thailändische Gerichte zum Mitnehmen durch das Fenster seiner Wohnung an der Winterthurerstrasse in Zürich. In den Wok kommt nur Bio-Gemüse, Schweizer Fleisch und niemals Glutamat. Alle Infos zu Thaiko