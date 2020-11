In Savognin kann an bestimmten Abenden in Gondeln gegessen werden.

«Wir wollten eine Lösung finden, bei der sich die Gäste rundum wohlfühlen», sagt der Initiant von Dine and Fly, Oliver Bühler, zu den Restaurant-Gondeln in Savognin. Die Idee, ein Restaurant in Bergbahn-Gondeln zu machen, ist per se nicht neu. Neu sei dagegen, dass die Restaurants in luftiger Höhe beheizt sind. Gemeinsam mit den Savognin Bergbahnen wurde ein passendes Sicherheitskonzept entwickelt, damit ein Essen in den Gondeln ohne Nebenwirkungen ausgeht.