Ab dem 26. Dezember ist der Zugang per MGB nur noch mit einer Reservierung möglich.

Der Kanton Uri beschränkt den Zugang in den Kanton Graubünden.

Die Bahnen fahren noch in den meisten Kantonen auf den Berg. In der Ostschweiz und der Zentralschweiz sind aber auch die Skigebiete zu. Graubünden hat die Zahl der Gäste im Skigebiet begrenzt. Die Restaurants sind meistenorts zu oder gehen in den nächsten Tagen zu. Mit der Tabelle bewahren Sie die Übersicht im Vorschriftendschungel.